"واما" تفاجئ جمهورها بـ"الله ع الجمال" من ألبوم "الصيف أبتدى" (فيديو)
الإثنين 12/أغسطس/2019 - 06:37 م
الفجر الفني
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طرح الفريق الغنائي فريق "WAMA"، أغنية "الله ع الجمال"، وهي ثالث أغاني ألبوهم الجديد الذي يحمل عنوان "الصيف ابتدى" والمقرر طرحه بالأسواق خلال الأيام المقبلة.
"الله ع الجمال"، من كلمات هانى رجب، ألحان مديح محسن، توزيع نادر حمدى، وكان الفريق قد طرح أول أغانى ألبومهم الجديد بعنوان "شمس وبحر" تامر حسين، وألحان خالد عز، ومن توزيع ومكساج نادر حمدي، ونالت إعجاب الجمهور، خاصة أن الأغنية تحمل طابع الصيف، فضلاً عن أن الفريق يتمتع بشعبية كبيرة على الساحة الغنائية.
يشار إلى أن فرقة "واما" تضم الفنانين أحمد فهمي ومحمد نور ونادر حمدي وأحمد الشامي، وكان أول ظهور لهم في عام 2003، وقدموا عددًا من الألبومات الغنائية.
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