حساب المواطن يكشف نتيجة عدم الإفصاح عن الدخل بشكل صحيح
الإثنين 12/أغسطس/2019 - 06:29 م
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كشف برنامج حساب المواطن السعودي، اليوم الإثنين 12/8/2019، عن النتائج المترتبة على عدم الإفصاح عن الدخل بشكل صحيح.
ويعتمد حساب المواطن على البيانات التي يقدمها الأفراد، لكن يتم مطابقتها مع البيانات المسجلة لدى الجهات الرسمية.
وفي حال عدم تطابق البيانات يتم الاعتماد على البيانات الرسمية وإخطار المواطنين لتعديل بياناتهم.
وردًا على سؤال حول سبب نقص الدعم في الدفعة الأخيرة من حساب المواطن قالت خدمة العملاء: "بعد الاطلاع على بياناتك يتضح بأن لديك خطأً في الإفصاح عن الدخل للمستفيد الرئيسي والتابعين مما أثر على استحقاقك للدعم وعليك تحديث بياناتك ليتم دراستها والتحقق منها مرة أخرى".
وكان برنامج حساب المواطن أودع 2.6 مليار ريال مخصص دعم لمستفيدي الدفعة الـ21 لشهر أغسطس من العام الجاري، حيث بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة أكثر من 14.5 مليون ريال، وقد بلغت نسبة المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في هذه الدفعة 83% متخطياً عددهم حاجز الـ 12.5 مليون مستفيد وتابع، فيما بلغ إجمالي المدفوعات منذ انطلاق البرنامج حتى الدفعة الحالية أكثر من 50 مليار ريال، بينما بلغ مجموع المدفوعات بأثر رجعي لـ 21 دفعة أكثر من 370 مليون ريال.
من جانب أخر، تتواصل عملية التسجيل في دورة الدفعة الـ22، والتي سيتم إيداعها في شهر سبتمبر المقبل، وحث برنامج حساب المواطن المواطنين على التسجيل للاستفادة من الدعم عبر الرابط التالي (اضغط هنا).
ويستمر التسجيل في البرنامج للاستفادة من الدفعة القادمة، حتى العاشر من الشهر الجاري.
شروط الأهلية من حساب المواطن السعودي
- أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل.
- أن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.
- عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون.
- توافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة.
- تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.
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