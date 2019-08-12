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عاجل.. الأهلي يعلن انتقال محارب وعمرو بركات للجونة بشكل نهائي

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 06:33 م
عاجل.. الأهلي يعلن انتقال محارب وعمرو بركات للجونة بشكل نهائي
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أعلن أمير توفيق مدير التسويق والتعاقدات بالنادي الأهلي، عن انتقال إسلام محارب وعمرو بركات لاعبا الفريق الأول لكرة القدم إلى نادي الجونة بشكل نهائي.


وأوضح أن النادي الأهلي وافق على انتقال اللاعبين إلى الجونة بشكل نهائي وذلك بعد الاتفاق على كافة التفاصيل بين الناديين، وفي ضوء العلاقة القوية والمميزة بين الطرفين.


وكان عمرو بركات قد انتقل إلى سموحة على سبيل الإعارة في وقت سابق ، قبل أن يتم إنهاء فترة الإعارة ويوافق النادي على رحيله إلى الجونة.

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