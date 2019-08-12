هيثم طوالة: السيسي أعاد شريان الحياة من جديد لكل شباب مصر

أكدت جبهة شباب الصحفيين إن الرئيس عبد الفتاح السيسى أعاد شريان الحياة من جديد لكل شباب مصر وفتح لهم باب أمل وطاقات من النور نحو مستقبل أفضل وغد مشرق يبني بسواعد أبنائه المخلصين والمهمومين بقضايا الوطن والمواطن.





قال هيثم طوالة رئيس الجبهة في تصريحات صحفية اليوم بمناسبة اليوم العالمي للشباب: إن شباب مصر من الإسكندرية إلى أسوان يوجهون التحية والتقدير إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي قائد مسيرة البناء والتنمية ويعاهدونة على الاستمرار في دعم ومساندة الدولة المصرية والوقوف صفا واحدا خلف القيادة السياسية الحكيمة والرشيدة من أجل الحفاظ على مقدرات الوطن وسلامة أراضيه.





أضاف طوالة إن تغريدة الرئيس السيسي على صفحته الشخصية في الفيس بوك اليوم بمناسبة اليوم العالمي للشباب والتي وجه فيها تحية تقدير واعزاز لشباب مصر المتحمس الواعد واشادته انهم سر قوة وحيوية أمتنا العظيمة وتأكيدة على الاستمرار في دعم الشباب وإعدادهم بالشكل الذي يحقق بهم مستقبلا أفضل لمصرنا العزيزة يجعلنا في مسئولية كبيرة تجاه وطننا الكبير.





أشار رئيس الجبهة إلى أن هذه المسئولية التي وضعنا فيها الرئيس تجعلنا نبذل مزيدا من الجهد والعرق وان لانفكر في هذه المرحلة الاستثنائية من عمر الوطن إلا في مصلحة مصر وكيف ننهض ونرتقي بها وهذا أرقى وانبل من التفكير والنظر برؤية ضيقة محدودة حول تحقيق مصالح شخصية بعيدا عن المصلحة العليا للبلاد.



