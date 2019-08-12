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سعر الدينار الكويتي في مصر اليوم الإثنين 12/8/2019

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 06:23 م
سعر الدينار الكويتي في مصر اليوم الإثنين 12/8/2019
سعر الدينار الكويتى
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الفجر الاقتصادي
 
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استقر الدينار الكويتي  أمام الجنيه المصري وفقا لموقع  الدولار لايف  ليصبح سعر الدينار الكويتي كالتالي:

سعر الدينار الكويتي"البنك العربي الافريقي
سعر شراء 55.31 جنيها
سعر بيع 56.08 جنيها

سعر الدينار الكويتي فى البنك المركزى
سعر شراء 55.16 جنيها
سعر بيع  55.51 جنيها

سعر الدينار الكويتي فى البنك المصري الخليجي
سعر الشراء 54.90 جنيها
سعر بيع 55.60 جنيها.

سعر الدينار الكويتي فى بنك مصر
سعر شراء 55،19 جنيها
سعر بيع 55،62 جنيها

سعر الدينار الكويتي فى مصرف أبو ظبى الإسلامي
سعر شراء 54.90 جنيها
سعر بيع 55.69 جنيها

سعر الدينار الكويتي فى بنك التعمير والإسكان
سعر شراء 54.60 جنيها
سعر بيع 55.65 جنيها
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