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سبقها ضباب كثيف.. أمطار ما بين غزيرة إلى متوسطة على جازان

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 05:39 م
سبقها ضباب كثيف.. أمطار ما بين غزيرة إلى متوسطة على جازان
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شهد عدد من محافظات منطقة جازان، اليوم، أمطارًا ما بين غزيرة إلى متوسطة، وبدأ على إثرها جريان الشعاب وعدد من الأودية في مختلف المحافظات، ومن غالبها تركزت على المحافظات الجبلية شرق جازان، وسبقها ضباب كثيف.

وقد سال على إثر الأمطار التي شهدتها محافظات عدة في شرق جازان، أودية قصي وجورى، وعدد من الأودية والشعاب بالمنطقة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد قد حذرت صباح اليوم، من أمطار غزيرة وأتربة على منطقة جازان في عدد من محافظاتها.
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