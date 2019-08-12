كلوب يهدد تشيلسي قبل موقعة السوبر الأوروبي

أكد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول​ بأنهم سيبذلون جهداً إضافياً أمام ​تشيلسي​ عندما يواجهونه الأربعاء المقبل في ​كأس السوبر الأوروبي ​.









وعلق كلوب على مواجهة البلوز في السوبر الأوروبي في تصريحات لوسائل الإعلام : "إنه لقاء نهائي لكن الفرق الكبير بين نهائي ​دوري أبطال أوروبا​ وهذه المباراة هو أنه موسم جديد".









واختتم كلوب تصريحاته قائلاً :"خصم مختلف وأعتقد أن تشيلسي قد تغير كثيرًا، فالآن هنالك مدرب جديد كما أن ​إيدن هازارد​ ليس هناك بالإضافة إلى وجود أكثر من لاعب جديد ولكن نحن سنحاول بذل جهد إضافي لنيل اللقب".



