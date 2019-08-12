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كلوب يهدد تشيلسي قبل موقعة السوبر الأوروبي

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 05:37 م
كلوب يهدد تشيلسي قبل موقعة السوبر الأوروبي
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ريهام عبد المحسن
 
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أكد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول​ بأنهم سيبذلون جهداً إضافياً أمام ​تشيلسي​ عندما يواجهونه الأربعاء المقبل في ​كأس السوبر الأوروبي ​.


وعلق كلوب على مواجهة البلوز في السوبر الأوروبي في تصريحات لوسائل الإعلام : "إنه لقاء نهائي لكن الفرق الكبير بين نهائي ​دوري أبطال أوروبا​ وهذه المباراة هو أنه موسم جديد".


واختتم كلوب تصريحاته قائلاً :"خصم مختلف وأعتقد أن تشيلسي قد تغير كثيرًا، فالآن هنالك مدرب جديد كما أن ​إيدن هازارد​ ليس هناك بالإضافة إلى وجود أكثر من لاعب جديد ولكن نحن سنحاول بذل جهد إضافي لنيل اللقب".

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