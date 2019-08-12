كلوب يهدد تشيلسي قبل موقعة السوبر الأوروبي
الإثنين 12/أغسطس/2019 - 05:37 م
ريهام عبد المحسن
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أكد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول بأنهم سيبذلون جهداً إضافياً أمام تشيلسي عندما يواجهونه الأربعاء المقبل في كأس السوبر الأوروبي .
وعلق كلوب على مواجهة البلوز في السوبر الأوروبي في تصريحات لوسائل الإعلام : "إنه لقاء نهائي لكن الفرق الكبير بين نهائي دوري أبطال أوروبا وهذه المباراة هو أنه موسم جديد".
واختتم كلوب تصريحاته قائلاً :"خصم مختلف وأعتقد أن تشيلسي قد تغير كثيرًا، فالآن هنالك مدرب جديد كما أن إيدن هازارد ليس هناك بالإضافة إلى وجود أكثر من لاعب جديد ولكن نحن سنحاول بذل جهد إضافي لنيل اللقب".
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