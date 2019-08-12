محمد بن زايد والملك سلمان يبحثان تعزيز العلاقات الأخوية

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الإثنين، في قصر منى بمكة المكرمة، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.











وتبادل الشيخ محمد بن زايد وخادم الحرمين الشريفين في بداية اللقاء، الذي حضره ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ومستشار الأمن الوطني الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك راجين الله عز وجل أن يديم على البلدين وشعبيهما الشقيقين الرخاء والأمن والاستقرار وعلى الأمة الإسلامية الخير واليمن والبركات.

وكما نقل تهاني رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وتمنياته إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة والعافية والسعادة وللمملكة العربية الشقيقة وشعبها مزيداً من التقدم والرفعة، فيما حمل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تهانيه إلى رئيس الدولة وتمنياته له الصحة والعافية ولدولة الإمارات دوام التطور والازدهار.

ورحب خادم الحرمين الشريفين بزيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان للمملكة، مؤكداً عمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين وشعبيهما الشقيقين والتي تزداد قوة وتميزاً في ظل الحرص المشترك على تطويرها وتوسيع آفاقها.

وبحث الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، العلاقات الأخوية المتينة والراسخة بين البلدين وعدداً من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، كما بحثا آخر تطورات الأوضاع والمستجدات التي تشهدها المنطقة والتحديات التي تواجهها.