تقارير: خطوة واحدة تفصل ريال مدريد عن ضم نيمار
الإثنين 12/أغسطس/2019 - 05:28 م
عمر عبدالعزيز
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أفادت تقارير صحفية إسبانية، أنه بالرغم من كونه لاعب بيلياردو سيء، إلا أن الملك فيرديناند السابع كان دائماً يفوز بالمباريات بسبب الخوف الذي كان لدى خصومه أثناء مواجهته، بالأضافة إلى ذلك، كان يضعوا للملك الكرات بطريقة سهلة وكل ما يتبقى له هو ان يدفع الكرة دفعة خفيفة فتدخل.
وبحسب ما ذكرته صحيفة "ماركا" فإنه في ريال مدريد يرددوا أن نيمار ليس أولوية وأن النادي لم يتحرك للتفاوض مع باريس سان جيرمان للتعاقد معه، الهدف من كل هذا هو تخفيض النشوة والحماس حول الصفقة المعقدة جداً والتي قد لا تتم في النهاية.
ولا يمكن أستبعاد أي شيء، والأن التعاقد مع نيمار أصبح أقرب من أي وقت مضى، لأن النادي الذي يملك اللاعب يريد بيعه لـريال مدريد.
باريس سان جيرمان يريدوا تسهيل الصفقة بقدر الإمكان عن طريق تخفيض المطالب المالية لأي فريق في العالم غير برشلونة. الشيخ يريد ضرب عصفورين بحجر: التخلص من نيمار وترك بارتوميو بدون أي شيء، كل شيء جاهز لفلورينتينو، تبقى فقط الدفعة الأخيرة.
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