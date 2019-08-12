يلا شوت 7sty مشاهدة مباراة الوحدة ضد النصر بث مباشر كورة جول KORA GOAL كورة لايف Kora LIVE





بث مباشر مشاهدة مباراة الوحدة الإماراتي الذي يستضيف على أرضة وبين جماهيره فريق نادي النصر السعودي في المباراة التي يحتضنها ملعب آل نهيان في دولة الإمارات العربية المتحدة لحساب إياب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال آسيا لكرة القدم.





كورة حصري KORA 7SRY ويعول كلاً الفريقين على كتيبة رائعة من اللاعبين وذلك للعبور إلى الدور ربع النهائي خاصةً وأن نتيجة مباراة الذهاب التي إنتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق تبقي الأمور على مصراعيها.





كورة ستار بلس KORA STAR PLUS ويمكن الثنائي عبد الرزاق حمد الله ومحمد الحمادي كأقوى الأسلحة التي يعتمد عليها كلا المدربين من أجل إنهاء اللقاء وقطع تذكرة العبور للدور المقبل في أعرض المسابقات التي تقام في القارة الصفراء.





ومن المنتظر أن يدخل فريق نادي النصر المباراة بالتشكيل التالي :-

•حراسة المرمى: براد جونز

•خط الدفاع: عبد الرحمن العبيد، مايكون، عمر هوساوي، سلطان الغنام

•خط الوسط: حمد ال منصور، فهد الجميعة، جوليانو عبد الرحمن الدوسري، عبد الله الخيبري

•خط الهجوم: عبد الرزاق حمد الله





فيما سيلعب الفريق الإماراتي المباراة بتشكيلة مكونة من :-

• حراسة المرمى: علي.

• خط الدفاع: خالد إبراهيم / سليم سلطان الشرجي / حمدان الكمالي / محمد برغش.

• خط الوسط: عبدالهادي / خليل الحمادي / الغافري / ريم تشانغ وو / طارق أحمد.

• خط الهجوم: محمد الحمادي.





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