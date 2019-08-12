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السعودية تتيح إصدار تراخيص التخفيضات الموسمية لموسم العودة للمدارس "إلكترونيا"

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 05:30 م
السعودية تتيح إصدار تراخيص التخفيضات الموسمية لموسم العودة للمدارس إلكترونيا
وزارة التجارة والاستثمار السعودية
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وكالات
 
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أعلنت وزارة التجارة والاستثمار السعودية، فتح نافذة التقديم لإصدار تراخيص التخفيضات لموسم العودة للمدارس عبر نظام التخفيضات الإلكتروني للفترة من 24 ذو الحجة 1440هـ حتى 8 محرم 1441هـ، الموافق 25 أغسطس حتى 7 سبتمبر 2019م، حيث سيتمكن أصحاب المحلات التجارية والمتاجر الإلكترونية من تقديم طلب تراخيص التخفيضات الموسمية دون أن يتم الخصم من رصيد التخفيضات المتاحة سنوياً بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأوضحت الوزارة أنه يمكن لأصحاب المحلات التجارية والمتاجر الإلكترونية في المملكة التقدم بطلب رخص التخفيضات الموسمية والاستفادة من الخدمة عبر الدخول على نظام التخفيضات الإلكتروني "Sales.mci.gov.sa" واختيار نوع الترخيص واستكمال باقي البيانات، ومن ثم تسديد رسوم الرخصة إلكترونياً عبر نظام سداد وأخيراً طباعة الترخيص.

يذكر أن وزارة التجارة والاستثمار أعلنت في بداية أبريل من العام الماضي إطلاق نظام تراخيص التخفيضات الإلكتروني مع شركة ثقة لخدمات الأعمال، لتمكين أصحاب المحلات التجارية والمتاجر الإلكترونية في المملكة من تقديم طلبات تراخيص التخفيضات الموسمية والمحددة مسبقاً من قبل الوزارة.
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