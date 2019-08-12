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٦٠ سيارة إسعاف تنشر بشوارع السويس لتأمين المواطنين خلال إجازة عيد الأضحى 

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 05:32 م
٦٠ سيارة إسعاف تنشر بشوارع السويس لتأمين المواطنين خلال إجازة عيد الأضحى 
ارشيفية
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أبوبكر عبد المعز
 
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انتشرت ٦٠ سيارة إسعاف بشوارع السويس المختلفة لتامين المواطنين والتعامل مع اى حالات قد تحدث خلال اجازة عيد الأضحى المبارك.

انتشرت سيارات الاسعاف بمناطق كورنيش السويس الجديد والقديم والحدائق والمتنزهات العامة الموجودة داخل نطاق حى السويس بالاضافة الى الانتشار بالطرق الصحراوية الثلاثة.

وقال الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة فى السويس، ان هناك خطة موضوعة لتامين سيارات الاسعاف كافة الاماكن التى تشهد ازدحام من قبل المواطنين خلال إجازة العيد. 

وأضاف يوسف فى تصريحات صحفية له اليوم، ان مستشفيات السويس والوحدات تعمل مدار اليوم لاستقبال الحالات خلال اجازة العيد.
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