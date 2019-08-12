ريال مدريد يكشف عن موعد التعاقد مع فان دي بيك
الإثنين 12/أغسطس/2019 - 05:20 م
عمر عبدالعزيز
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كشفت تقارير إعلامية إسبانية، عن خطة نادي ريال مدريد الإسباني، من أجل التعاقد مع دوني ڤان دي بيك، لاعب أياكس أمستردام الهولندي، في حال لم يتم بيع لاعبين سيتم تأجيل قدومه للموسم القادم.
ووفقًا لما ذكره برنامج "لاسيكستا" الإسباني، فإن الاتفاق تم مع اللاعب الهولندي المتألق، لكنه لن يأتي خلال هذا الصيف إلا بحال بيع لاعبين آخرين.
وكان فان دي بيك قد أكد على وجود مفاوضات مع ريال مدريد قائلاً:" لاتزال المفاوضات جارية، وأتمنى يتم حل الأمور في أقرب وقت، لكن عندما أكون في الملعب لا افكر في مثل هذه الأمور".
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