ريال مدريد يكشف عن موعد التعاقد مع فان دي بيك

كشفت تقارير إعلامية إسبانية، عن خطة نادي ريال مدريد الإسباني، من أجل التعاقد مع دوني ڤان دي بيك، لاعب أياكس أمستردام الهولندي، في حال لم يتم بيع لاعبين سيتم تأجيل قدومه للموسم القادم.





ووفقًا لما ذكره برنامج "لاسيكستا" الإسباني، فإن الاتفاق تم مع اللاعب الهولندي المتألق، لكنه لن يأتي خلال هذا الصيف إلا بحال بيع لاعبين آخرين.



