"خلفان": مشاركة الإمارات في الحرب من أجل السعودية وليس الشرعية

قال ضاحي خلفان نائب قائد شرطة دبي، إن مشاركة الإمارات العربية المتحدة في التحالف العربي في اليمن ليس من أجل استعادة الشرعية، إنما من أجل المملكة العربية السعودية.

وأوضح في تغريدة له على حسابه في موقع "تويتر"، اليوم الاثنين، إن مشاركة الإمارات في الحرب ليست من أجل الشرعية، ولكن من أجل السعودية، وهذا ما أعرفه.