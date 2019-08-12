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"خلفان": مشاركة الإمارات في الحرب من أجل السعودية وليس الشرعية

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 05:18 م
خلفان: مشاركة الإمارات في الحرب من أجل السعودية وليس الشرعية
ضاحي خلفان
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وكالات
 
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قال  ضاحي خلفان نائب قائد شرطة دبي، إن مشاركة الإمارات العربية المتحدة في التحالف العربي في اليمن ليس من أجل استعادة الشرعية، إنما من أجل المملكة العربية السعودية.
 
وأوضح في تغريدة له على حسابه في موقع "تويتر"، اليوم الاثنين، إن مشاركة الإمارات في الحرب ليست من أجل الشرعية، ولكن من أجل السعودية، وهذا ما أعرفه.
 
وهاجم خلفان بتغريدة أخرى الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي وحكومته بأن ما يحصل في عدن ليس للإمارات دخل فيه مضيفاً : "حكومة هادي تريد من الإمارات أن يسكتوا القادة الجنوبيين عن مطالباتهم، وإذا ماسكتوهم فالإمارات خائنة.. يا أخي سكتهم أنت، عجيب هذا المنطق".
 
 وجاء هجوم خلفان بعد اتهام الحكومة اليمنية للإمارات بتنفيذ الانقلاب فقي عدن، جاء على لسان أحمد الميسري، وزير الداخلية اليمني، التي عملت السعودية على نقله للرياض بعد سيطرة القوات المدعومة إماراتياً على مؤسسات الدولة.
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المزيد عن: ضاحي خلفان الشرعية السعودية الحرب الامارات
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