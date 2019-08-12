في اليوم العالمي لهم.. الشباب: الرئيس أعطى لنا فرصة أن يكون صوتنا مسموعًا (فيديو)
يحتفل العالم اليوم الإثنينن باليوم العالمي للشباب، وذلك منذ إقراره من قبل الجمعيّة العامة لمنظّمة الأمم المتحدة في ديسمبر عام 1998.
ويُعد هذا اليوم، فرصة للتوعية بالتحديات والمشكلات التي تواجه أولئك الشباب في كل أنحاء العالم.
وتجولت عدسة "الفجـر"، لسماع نصائح المواطنين
للشباب، ورأيهم في اهتمام الدولة بهم.
قالت إحدى الفتيات إن الفرص موجودة، لكنها تحتاج إلى بذل بعض الجهد للحصول عليها، وأن الدولة تنظم المبادرات والندوات التي فيها يتم مناقشة القضايا الخاصة بالشباب، ولكن ينقصهم تطور في التكنولوجيا في مجال التعليم.
وأشارت إلى ضرورة تخصيص أسعار مواصلات للطلبة غير العامة، ضرورة الرقابة
على الجامعات.
بينما أكد أحد المواطنين، أن الشباب المصري هو خير
شباب الأرض، والقيادة القادمة، والثروة الحقيقية لمصر والمجتمع والوطن العربي.
وأوضح أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو الطريق
الصحيح، وتولي اهتمامًا بالغًا للشباب، وذلك من خلال تبني الدولة للمبادرات
ومؤتمرات الشباب في ظل تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة مصر.
وقالت إحدى السيدات إن الدولة توجه اهتمامًا كبيرًا، وتقدم دعمًا كبيرًا لقطاع
الشباب في كل المجالات، وأعطى الرئيس عبدالفتاح السيسي لشباب الأحزاب فرصة أن
يتداخل، وأن يكون وصوته مسموعًا.
وطالبت من أي شخص لديه مهارة، أن يساعد
الشباب البسيط، ويقدم لهم المساعدة، ويكون مصدرًا للتوعية لهم، وذلك من خلال
التجمعات أو المبادرات الداعمة للشباب.
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