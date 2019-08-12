باريس يطلب ضم نجم ريال مدريد مقابل إتمام صفقة نيمار

كشفت تقارير صحفية فرنسية، أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، يطلب من إدارة ريال مدريد الإسباني ضم أحد نجوم الفريق مقابل إتمام انتقال نيمار دا سيلفا للنادي الملكي، خلال الصيف الحالي.





وبحسب ما ذكره موقع "Le10Sport" المقرب من نادي العاصمة الفرنسية، فإن باريس سان جيرمان أراد إشراك النجم الإسباني فرانشيسكو أيسكو في صفقة تبادلية مع نيمار.



