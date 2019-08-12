رابط يوتيوب YOUTUBE مشاهدة مباراة الوحدة والنصر بث مباشر بي إن سبورتس إتش دي BEIN SPORTS HD





بث مباشر مشاهدة مباراة إياب الدور ثمن النهائي التي تجمع بين فريقي الوحدة الإماراتي ضد النصر السعودي والتي تقام على أرضية ملعب إستاد آل نهيان بنادي الوحدة.





لايف فور إتش دي LIVE7HD وقبل اللقاء أكد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للفريق السعودي أن تعادل مباراة الذهاب لن يكون عائق أمام إمكانية العبور إلى الدور ربع النهائي.





يلا كورة بلس YALLA KORA PLUS وشدد فيتوريا في المؤتمر الصحفي الذي يعقف اللقاء أن فرص فريقه في التأهل كبير على الرغم من إهدار النصر لعديد الفرص في مباراة السعودية.





كورة ستار أونلاين KORA STAR ONLINE وأنهى أنه يثق في قدرات فريقه على إحراز الكثير من الأهداف على الرغم من أن اللقاء يقام خارج أرضة.





وعن الفريق الإماراتي فإنه من المنتظر أن يدخل اللقاء بالتشكيل التالي :-

• حراسة المرمى: علي.

• خط الدفاع: خالد إبراهيم / سليم سلطان الشرجي / حمدان الكمالي / محمد برغش.

• خط الوسط: عبدالهادي / خليل الحمادي / الغافري / ريم تشانغ وو / طارق أحمد.

• خط الهجوم: محمد الحمادي.





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