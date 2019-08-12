بلجيكا توجه الاتهام رسميا لمدبر اعتداءات بروكسل

وتم توجيه الاتهام لعبد السلام "29 عاما" بـ"المشاركة في أنشطة تنظيم إرهابي"، وفق النيابة العامة البلجيكية.

وأسفرت الهجمات الانتحارية على مطار بروكسل الدولي ومحطة المترو في المدينة عن 32 قتيلا وأكثر من 340 جريحا وتبناها تنظيم داعش الإرهابي.

وأطلق الأمر بتنفيذ هذه الهجمات من سوريا وخططت لها خلية فرنسية - بلجيكية مسؤولة كذلك عن اعتداءات نوفمبر/تشرين الثاني في باريس التي أسفرت عن 130 قتيلا.

وقبل هذا الإعلان كانت قد وُجّهت التهم إلى 12 شخصا على علاقة بقضية هجمات بروكسل التي تضم أيضا نحو 800 جهة ادعاء مدنية.

وتستهل المحاكمة المتعلقة بالهجمات الإرهابية في بروكسل العام المقبل وسوف تجري في المقر السابق لحلف شمال الأطلسي في العاصمة البلجيكية.

ومن المفترض أن تدوم من 6 إلى 8 أشهر، ومن بين المشتبه بهم الرئيسيين في هذه الهجمات محمد عبريني وأسامة كريم وقد أوقفا في أبريل 2016.