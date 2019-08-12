البيزو الأرجنتيني يهوي لمستوى قياسي بسبب الانتخابات الرئاسية
الإثنين 12/أغسطس/2019 - 05:11 م
وكالات
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هوي البيزو الأرجنتيني بنسبة 30.3 % أمام العملة الأمريكية مسجلا مستوى قياسيا منخفضا عند 65 للدولار اليوم الاثنين، بعد أداء أسوأ من المتوقع للرئيس موريسيو ماكري الذي تفضله الأسواق في انتخابات أولية.
والأرجنتين في ركود يصل فيه التضخم إلى أكثر من 55 في المئة بعد أكثر من ثلاث سنوات على سياسات ماكري.
وفاز مرشح المعارضة ألبرتو فرنانديز، الذي اختار الرئيسة السابقة كريستينا فرنانديز دي كيرشنر لمنصب نائب الرئيس، في الانتخابات الأولية التي جرت يوم الأحد بفارق أكبر من المتوقع بلغ 15.5 نقطة مئوية.
وتلقي النتيجة شكوكا على فرص ماكري لإعادة انتخابه لفترة رئاسية ثانية في الجولة الثانية من الانتخابات في أكتوبر تشرين الأول.
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