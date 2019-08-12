يوم القر.. لا يجوز فيه صيام ويجب تأدية الصلوات الخمس جماعة

يعتبر يوم القر من أيام التشريق الذي قال عنها رسولنا الكريم " أيامُ التشريقِ أيامُ أكْلٍ، وشُرْبٍ، وذِكْرِ اللهِ"، فلا يجوز للمسلم أن يصوم في يوم القر وأن يؤدي الصلوات الخمس جماعة، كما يجب على المسلم في يوم القر أن يتحلى باأخلاق الحسنة وفي أيام التشريق الثلاثة.



