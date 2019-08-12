يوم القر.. لا يجوز فيه صيام ويجب تأدية الصلوات الخمس جماعة
الإثنين 12/أغسطس/2019 - 03:54 م
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يعتبر يوم القر من أيام التشريق الذي قال عنها رسولنا الكريم "أيامُ التشريقِ أيامُ أكْلٍ، وشُرْبٍ، وذِكْرِ اللهِ"، فلا يجوز للمسلم أن يصوم في يوم القر وأن يؤدي الصلوات الخمس جماعة، كما يجب على المسلم في يوم القر أن يتحلى باأخلاق الحسنة وفي أيام التشريق الثلاثة.
ويوم القر، هو اليوم الحادي عشر من ذي الحجة، أي الذي يعقب يوم النحر، وثاني أيام عيد الأضحى المبارك وأول أيام التشريق الثلاثة.
ولأن الحجاج يقرون في ثاني ايام العيد أن يستقرون في "منى" بعد أدائهم طواف الإفاضة والنحر، فلذلك أطلق على هذا اليوم يوم القر.
ويجب ذكر الله عقب الصلوات المكتوبات بالتكبير في أدبارها، وهو مشروع إلى آخر أيام التشريق عند جمهور العلماء.
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