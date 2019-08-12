الإنتقالي يدعو للتظاهر الخميس المقبل بعدن.. وناشطون يتفاعلون مع هاشتاج خطاب الزبيدي

دعا المجلس الانتقالي الجنوبي أبناء الجنوب للتظاهر يوم الخميس، في ساحة العروض بعدن احتفاء بالانتصار على القوات الحكومية.





كما دعا يوم أمس ناشطون إعلاميو الجنوب للتفاعل مع هاشتاج ‏⁧‫#خطاب_الرئيس_عيدروس.





وقال شاكر محفوظ بنش رئيس النيابة العامة م/حضرموت، أن عدن لن تحتفل لوحدها بل سيحتفل كافة أبناء الجنوب بهذا الانجاز التاريخي الذي حققه الجنوبيون بقيادة المجلس الانتقالي الجنوبي بفرض الامر الواقع في ملف المسار الداخلي المصاحب مع النجاح في ملف المسار الخارجي.





وأضاف بنش، كنّا على يقين بحتمية النصر ، لوعينا بعدالة ومشروعية حق شعب الجنوب في تطلعاته ، وكنّا نعي بأن لدينا قيادة في المجلس الانتقالي لديها من المعرفة السياسية والحنكة والمهارة في ادارة ملفات قضية الشعب الصامد بصبر وثبات.





وكان عضو هيئة رئاسة المجلس الإنتقالي الجنوبي سالم ثابت العولقي، قال إن المجلس الإنتقالي الجنوبي يدعو أبناء الجنوب الى اشاعة روح التسامح والوئام والمحبة والسلام وتعميق خطاب المواطنة والتعايش على امتداد أرض الجنوب وعلى وسائل التواصل الإجتماعي.





وأضاف العولقي، أنه لا مجال للتشفي والكراهية على الإطلاق .. مشيرا بالقول أن "هذا منهجنا في هذه المرحلة وكل المراحل".



