دار الصحفى تصدر كتاب "دولة النحل.. تجليات ربانية" لـ محمد نجيب
الإثنين 12/أغسطس/2019 - 04:07 م
الفجر الفني
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صدر حديثا عن دار الصحفى للنشر والتوزيع كتاب تحت عنوان "دولة النحل.. تجليات ربانية" للكاتب الدكتور محمد نجيب البسيونى.
ويقول الدكتور محمد نجيب على غلاف الكتاب : ما هى أسباب تواجد المملكة النحلية منذ بداية الخليقة وحتى آخر الزمان بينما اختفت الممالك الأرضية على الرغم من قوتها المادية والبشرية وتوافر كل عوامل القوة والبقاء.
وذلك لأن أبناء المملكة فطنوا بأن القوة والعزة والمهابة والاستمرار فى اتباع كتاب الله سبحانة وتعالى وسنة رسوله "صلى اللع عليه وسلم" بينما ابتعدت الممالك الأرضية عن المنهج الإلهى وسنة الرسول فكانت إلى الفناء والزوال والنسيان.
كما فطنوا إلى أن سلامة المجتمع النحلى وقوة بنيانه وتماسكه مرتبطتان بقوة وسلامة أفراده وأعدادهم ومن هنا كانت عناية المملكة وفقًا للإسلام الحنيف والسنة الشريفة بتربية وتنشئة ضغار النحل اجتماعيًا وسلوكيًا حتى إذا تربوا وتكونوا وأصبحوا يتقلبون على مختلف الأعمال بالمملكة أعطوا الصورة الصادقة للفرد القوى الانضباطى المتزن الوسطى العاقل الحكيم.
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