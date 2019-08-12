ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

المهن الموسيقية تهدد مصير محمد رمضان الفني بعد شكوى محسن جابر

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 04:04 م
المهن الموسيقية تهدد مصير محمد رمضان الفني بعد شكوى محسن جابر
محمد رمضان
Advertisements
طباعة
الفجر الفني
 
Advertisements
تستعد نقابة المهن الموسيقية بعد إجازة العيد لنظر الشكوى المقدمة من المنتج محسن جابر والتي يطالب فيها بمنع الفنان محمد رمضان من الغناء لوجود التزامات تعاقدية بينهما تتضمن العديد من الشروط الخاصة بعدم أحياء رمضان لأي حفل غنائي إلا من خلال شركة محسن جابر.

وكان محمد رمضان قد أعلن منذ أيام من خلال حساباته المختلفة على وسائل التواصل الاجتماعي عن حفله الغنائي الجديد داخل إحدى القرى السياحية بالساحل الشمالي يوم ٢٣ من الشهر الجاري.

ومن المقرر أن تعقد الشئون القانونية بالنقابة جلسة استماع خاصة لبحث الشكوى بحضور كافة الأطراف.

يذكر أن محمد رمضان يجوز له إحياء أي حفل غنائي بصفته عضوا في نقابة الممثلين إحدى النقابات الفنية الثلاث بعد حصوله على تصريح نقابة المهن الموسيقية وسداد الرسم النسبي المقرر قانونا.

Advertisements
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مسلسلات مزيكا محمد رمضان محسن جابر فن سينما دراما بث مباشر الموسيقية المهن الموسيقية الفجر الفني البث المباشر للمسلسلات أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم أخبار الفن live stream HD drama
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
أفضل أفلام عيد الأضحى 2019؟!
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا 2019
الوحدة - الإمارات
-
x
17:40
-
النصر - السعودية
ذوب آهن اصفهان - إيران
-
x
21:00
-
الاتحاد - السعودية