المهن الموسيقية تهدد مصير محمد رمضان الفني بعد شكوى محسن جابر
الإثنين 12/أغسطس/2019 - 04:04 م
الفجر الفني
Advertisements
Advertisements
تستعد نقابة المهن الموسيقية بعد إجازة العيد لنظر الشكوى المقدمة من المنتج محسن جابر والتي يطالب فيها بمنع الفنان محمد رمضان من الغناء لوجود التزامات تعاقدية بينهما تتضمن العديد من الشروط الخاصة بعدم أحياء رمضان لأي حفل غنائي إلا من خلال شركة محسن جابر.
وكان محمد رمضان قد أعلن منذ أيام من خلال حساباته المختلفة على وسائل التواصل الاجتماعي عن حفله الغنائي الجديد داخل إحدى القرى السياحية بالساحل الشمالي يوم ٢٣ من الشهر الجاري.
ومن المقرر أن تعقد الشئون القانونية بالنقابة جلسة استماع خاصة لبحث الشكوى بحضور كافة الأطراف.
يذكر أن محمد رمضان يجوز له إحياء أي حفل غنائي بصفته عضوا في نقابة الممثلين إحدى النقابات الفنية الثلاث بعد حصوله على تصريح نقابة المهن الموسيقية وسداد الرسم النسبي المقرر قانونا.
Advertisements
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مسلسلات مزيكا محمد رمضان محسن جابر فن سينما دراما بث مباشر الموسيقية المهن الموسيقية الفجر الفني البث المباشر للمسلسلات أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم أخبار الفن live stream HD drama
- أنغام تتعاقد على إحياء حفل غنائي بالساحل الشمالي
- قرار عاجل من نقابة الموسيقين عن أحمد سعد
- في أول حفل غنائي له بعد الحكم بحبسه.. حمو بيكا يشعل خطوبة عنتر و"حسناء الزمالك" (صور)
- لماذا منحت نقابة الموسيقيين محمد رمضان تصريحًا بحفل غنائي؟
- "المهن الموسيقية": النقابة غير مختصة ببحث شكاوى حفل محمد رمضان
- بعد فوزه بنقيب الموسيقيين.. هاني شاكر يبعث رسالة شديدة اللهجة لـ محمد رمضان
- المهن الموسيقية تنظر شكوى محسن جابر ضد محمد رمضان