المهن الموسيقية تهدد مصير محمد رمضان الفني بعد شكوى محسن جابر

تستعد نقابة المهن الموسيقية بعد إجازة العيد لنظر الشكوى المقدمة من المنتج محسن جابر والتي يطالب فيها بمنع الفنان محمد رمضان من الغناء لوجود التزامات تعاقدية بينهما تتضمن العديد من الشروط الخاصة بعدم أحياء رمضان لأي حفل غنائي إلا من خلال شركة محسن جابر.





وكان محمد رمضان قد أعلن منذ أيام من خلال حساباته المختلفة على وسائل التواصل الاجتماعي عن حفله الغنائي الجديد داخل إحدى القرى السياحية بالساحل الشمالي يوم ٢٣ من الشهر الجاري.





ومن المقرر أن تعقد الشئون القانونية بالنقابة جلسة استماع خاصة لبحث الشكوى بحضور كافة الأطراف.





يذكر أن محمد رمضان يجوز له إحياء أي حفل غنائي بصفته عضوا في نقابة الممثلين إحدى النقابات الفنية الثلاث بعد حصوله على تصريح نقابة المهن الموسيقية وسداد الرسم النسبي المقرر قانونا.



