بيراميدز يعترض على قرارات لجنة الحكام الجديدة

أبدى مسؤولو نادي بيراميدز سبورت، غضبهم الشديد من قرارات لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة سمير عثمان، مؤخرا.





لجنة الحكام، أصدرت تعليمات بعدم استقدام أي طاقم تحكيم أجنبي خلال مباريات الموسم الجديد، باستثناء مباراة الأهلي والزمالك، والعائد لقرار وزاري سابق.





وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة اللواء ثروت سويلم، عن تعيين سمير محمود عثمان رئيسا للجنة الحكام خلفا للمستقيل عصام عبدالفتاح رئيس اللجنة السابق.





وينوي بيراميدز لتقديم اعتراضا في خطاب رسمي لرغبته في استقدام طاقم أجنبي خلال مبارياته أمام قطبي الكرة المصرية، برغبة منه في حال تسديد الأجر الخاص بالطاقم.





وأعلنت لجنة المسابقات عن بداية الموسم الجديد يوم 19 سبتمبر المقبل، على أن يسبقها مباراة الأهلي والزمالك يوم 18 من نفس الشهر.



