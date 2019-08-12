تعرف على أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية

سجلت أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية، اليوم االاثنين، ثاني ايام عيد الأضحي المبارك استقراًر، في الوقت الذي يقبل في الحجاج على شرائة.

وبلغت أسعار الذهب في الأسواق السعودية، نحو 180 ريال لـ"عيار 24" و سجل سعر "عيار 21" 158 ريال للجرام، و"عيار 18"135 ريال للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب 1264 ريال.

وكانت أسعار الذهب في المملكة حققت ارتفاعًا تراوح بين 2إلى 3 ريال للجرام ، متأثرة بصعود أسعار الذهب العالمي.