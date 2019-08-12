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البنك المركزي: القطاع العائلي يستحوذ67.2% من من إجمالي ودائع العملات الأجنبية لدى البنوك

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 03:56 م
البنك المركزي: القطاع العائلي يستحوذ67.2% من من إجمالي ودائع العملات الأجنبية لدى البنوك
البنك المركزي المصري
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كشف البنك المركزي المصري، عن أن القطاع العائلي يستحوذ على 67.2% من إجمالي ودائع العملات الأجنبية لدى البنوك العاملة في السوق المحلية، بنهاية أبريل الماضي.

 

وقال البنك المركزي، في أحدث تقرير له، إن حصة القطاع العائلي من الودائع بالعملات الأجنبية ارتفعت بنحو 0.1% مقارنة بنحو 67.1% في نهاية مارس الماضي.


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