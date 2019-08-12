ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

محافظ الغربية: نقل أكثر من 3 آلاف طن قمامة ومخلفات ذبح خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 03:58 م
محافظ الغربية: نقل أكثر من 3 آلاف طن قمامة ومخلفات ذبح خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك
محافظ الغربية - صورة أرشيفية
Advertisements
طباعة
أيمن يحيي
 
Advertisements
قال اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية، فى تصريح صحفى اليوم الاثنين، أنة أصدر تعليماتة المشددة لرؤساء المدن والأحياء بتكثيف حملات النظافة خلال أيام عيد الأضحى المبارك بجميع الميادين والشوارع الرئيسية والفرعية والعمل على رفع القمامة من الشوارع أولًا بأول من خلال الثلاث ورديات عمل على مدار اليوم الكامل.

وأكد " السعيد " أن الوحدات المحلية على مستوى المحافظة قامت بنقل ما يزيد عن 3 ألاف طن قمامة وناتج مخلفات المجازر فى أول أيام عيد الاضحى فقط، تضمنوا (346 طن في مركز طنطا – 252 طن في حي أول طنطا – 403 طن في حي ثان طنطا – 150 طن في مركز المحلة – 100 طن في حي أول المحلة – 280 طن في حي ثان المحلة – 180 طن في مركز بسيون – 250 طن في مركز السنطة – 420 طن في مركز سمنود – 400 طن في مركز زفتي – 230 طن في قطور - 280 طن في مركز كفر الزيات).

ومن جانبه؛ أكد محافظ الغربية على إستمرار تكثيف حملات النظافة اليومية للحفاظ على نظافة الشوارع بصفة دائمة.

Advertisements
المزيد عن: مصر اخبار أول أيام عيد الأضحى المبارك 150 الف
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا 2019
الوحدة - الإمارات
-
x
17:40
-
النصر - السعودية
ذوب آهن اصفهان - إيران
-
x
21:00
-
الاتحاد - السعودية