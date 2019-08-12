محافظ الغربية: نقل أكثر من 3 آلاف طن قمامة ومخلفات ذبح خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك
الإثنين 12/أغسطس/2019 - 03:58 م
أيمن يحيي
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قال اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية، فى تصريح صحفى اليوم الاثنين، أنة أصدر تعليماتة المشددة لرؤساء المدن والأحياء بتكثيف حملات النظافة خلال أيام عيد الأضحى المبارك بجميع الميادين والشوارع الرئيسية والفرعية والعمل على رفع القمامة من الشوارع أولًا بأول من خلال الثلاث ورديات عمل على مدار اليوم الكامل.
وأكد " السعيد " أن الوحدات المحلية على مستوى المحافظة قامت بنقل ما يزيد عن 3 ألاف طن قمامة وناتج مخلفات المجازر فى أول أيام عيد الاضحى فقط، تضمنوا (346 طن في مركز طنطا – 252 طن في حي أول طنطا – 403 طن في حي ثان طنطا – 150 طن في مركز المحلة – 100 طن في حي أول المحلة – 280 طن في حي ثان المحلة – 180 طن في مركز بسيون – 250 طن في مركز السنطة – 420 طن في مركز سمنود – 400 طن في مركز زفتي – 230 طن في قطور - 280 طن في مركز كفر الزيات).
ومن جانبه؛ أكد محافظ الغربية على إستمرار تكثيف حملات النظافة اليومية للحفاظ على نظافة الشوارع بصفة دائمة.
وأكد " السعيد " أن الوحدات المحلية على مستوى المحافظة قامت بنقل ما يزيد عن 3 ألاف طن قمامة وناتج مخلفات المجازر فى أول أيام عيد الاضحى فقط، تضمنوا (346 طن في مركز طنطا – 252 طن في حي أول طنطا – 403 طن في حي ثان طنطا – 150 طن في مركز المحلة – 100 طن في حي أول المحلة – 280 طن في حي ثان المحلة – 180 طن في مركز بسيون – 250 طن في مركز السنطة – 420 طن في مركز سمنود – 400 طن في مركز زفتي – 230 طن في قطور - 280 طن في مركز كفر الزيات).
ومن جانبه؛ أكد محافظ الغربية على إستمرار تكثيف حملات النظافة اليومية للحفاظ على نظافة الشوارع بصفة دائمة.
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