"موسي" ينتهي من تصوير "وضع تاني" ويستعد لطرحها احتفالًا بعيد الأضحى

انتهى المطرب موسي من تصوير أحدث أغانيه "وضع تاني" على طريقه الفيديو كليب وذلك استعدادا لطرحها على القنوات الفضائية و وسائل التواصل الاجتماعي احتفالا مع جمهوره بعيد الأضحى المبارك .





"وضع تاني" من كلمات مانو وخالد شريف وألحان كريم عاشور و توزيع Mansi و منتج منفذ طارق الاحمدى ومدير تصوير نزار شاكر وإخراج حسن السيد .





وتم تصوير الاغنيه فى عدد من اللوكيشنات المختلفه وذلك على مدار يومييين متواصلين وحضر عدد من النجوم لتهنئه "موسي" على العمل منهم طاهر ابو ليله و ياسر الطوبجي ومن المقرر طرح الكليب خلال ايّام عيد الاضحي المبارك .





ومن المقرر ان يستعد "موسي" الى احياء عدد من الحفلات احتفالا بعيد الاضحي المبارك اول ايّام العيد باحد الفنادق الكبري بالقاهره وثاني وثالث ورابع ايّام عيد الاضحي ب "دبي" و"ابوظبي" باحد الفنادق الكبري هناك .



