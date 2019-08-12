"موسي" ينتهي من تصوير "وضع تاني" ويستعد لطرحها احتفالًا بعيد الأضحى
الإثنين 12/أغسطس/2019 - 03:52 م
الفجر الفني
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انتهى المطرب موسي من تصوير أحدث أغانيه "وضع تاني" على طريقه الفيديو كليب وذلك استعدادا لطرحها على القنوات الفضائية و وسائل التواصل الاجتماعي احتفالا مع جمهوره بعيد الأضحى المبارك .
"وضع تاني" من كلمات مانو وخالد شريف وألحان كريم عاشور و توزيع Mansi و منتج منفذ طارق الاحمدى ومدير تصوير نزار شاكر وإخراج حسن السيد .
وتم تصوير الاغنيه فى عدد من اللوكيشنات المختلفه وذلك على مدار يومييين متواصلين وحضر عدد من النجوم لتهنئه "موسي" على العمل منهم طاهر ابو ليله و ياسر الطوبجي ومن المقرر طرح الكليب خلال ايّام عيد الاضحي المبارك .
ومن المقرر ان يستعد "موسي" الى احياء عدد من الحفلات احتفالا بعيد الاضحي المبارك اول ايّام العيد باحد الفنادق الكبري بالقاهره وثاني وثالث ورابع ايّام عيد الاضحي ب "دبي" و"ابوظبي" باحد الفنادق الكبري هناك .
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