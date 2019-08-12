"انفينكس" تستعيد ريادتها بالسوق المصري.. وتضخ استثمارات جديدة بمراكز الصيانة





أطلقت Infinix العلامة التجارية الرائدة والمبتكرة في سوق الهواتف الذكية، هاتفها S4 الجديد بمميزات منافسة محدثة ثورة جديدة فى فئة الهواتف المتوسطة الصغرى "الأقل من 3000 جنيه".

من جانبه قال هنري بارك مدير العلامات التجارية في شركة Infinix Egypt، إن هاتف انفينكس S4 حقق نجاح كبير بمجرد طرحه في السوق المصري.

وأضاف بارك خلال مائدة حوار جمعت عدد من صحفيين قطاع الاتصالات في مصر، أن Infinix توفر باستمرار أحدث التقنيات للمستهلكين ، مؤكداً أن الكاميرا السيلفي 32 ميجابيكسل الرائعة في انفينكس S4 ، وهي إنجاز كبير يصعب منافسته ..في هذه الفئة السعرية"

وأوضح مدير العلامات التجارية في شركة Infinix Egypt ، أنه تم إعداد Infinix S4 لتغيير مشهد السيلفي من خلال كاميرا سيلفي 32 ميجا AI التي تتمتع بذكاء أعلى بكثير، كما يأتي الهاتف بشاشة عرض 6.2 بوصة ، وكاميرا خلفية ثلاثية للحصول على صور شخصية أفضل وبأوضاع تصوير مختلفه ، ومعالج ثماني النواة ، وبطارية بقوة 4000 مللي أمبير ، ووجهه مستخدم مبنيه علي احدث اصدار من الاندرويد XOS 5.0 مطوره لتجربة تشغيل سلسة وسريعه.

وكشف بارك، أنه تم اختيار S4 لتحدي الهواتف الذكية التي تهيمن حاليًا على الفئة المتوسطة الصغري ، وتحتل مكانتها الصحيحة بين أفضل الهواتف الذكية المذهلة هذا العام.

ولفت إلى أن Infinix حققت أداءً جيدًا في الماضي في فئة مستوى الدخول المنخفضه من سلسه SMART و HOT

اما سلسه الS وخصوصا هاتف S4 يركز علي تقديم أفضل سيلفي حاليا في الفئه السعريه وسيساعدك ان تتحول الي نجم من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.

ولم تنسى Infinix أبدًا قوه البطارية الخاصة بها، حيث يحتوي S4 علي نظام ذكي لإدارة الطاقة يساعد في تحسين استخدام الطاقة عن طريق إحداث حالة غير نشطة تلقائيًا للتطبيقات غير المستخدمة ووقف امتصاص الطاقه، بمعنى آخر ، يتم استهلاك الطاقة اللازمة فقط في كل مرة يتم فيها استخدام الهاتف ، وهو ابتكار حقيقي يضمن لنا الحفاظ علي موارد البيئة.

ومن حيث وسائل الامان تم تزويد هاتف S4 بميزة فتح قفل الهاتف عن طريق بصمه الوجه جنبًا إلى جنب مع تقنية بصمات الأصابع ، فتكونا معًا أمانًا قويًا لجميع البيانات المخزنة في الهاتف.

أما عن خدمات ما بعد البيع قال بارك أن صيانه هواتف انفينكس تتم من خلال "كارل كير" وهي احد الشركات التابعة لمجموعة ترانشن العالمية، وقد قامت انفينيكس بالتوسع في فروع الصيانة حيث بلغ عدد فروعها 12 فرع على مستوى الجمهورية ، بجانب اكثر من 120 نقطة تجميع يتم من خلالها استلام المنتج من العميل وتوصيله للفرع بجانب التعاون المثمر مع فروع i2.

وأكد بارك أنه يتم الآن حل مشكلات الصيانة في وقت قياسي داخل الفروع حيث أن أى مشكلة في سوفت وير الجهاز لا يستغرق حلها داخل الفرع أكثر من 30 دقيقية، أما إذا كان هناك جزء تالف بالهاتف فيتم تغييره واصلاح الهاتف في خلال 60 دقيقة إذا ما كانت قطعة الغيار متوفرة بالفرع، وفي حالة الحاجة لاستقدامها من الفرع الرئيسي فإن أصلاح الهاتف لا يستغرق أكثر من 3 أيام بأى حال من الأحوال.