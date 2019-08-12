أرسنال يعرض النني للبيع.. واللاعب يقترب من جالطة سراي

ذكرت صحيفة "sport.fr" إن نادي أرسنال الإنجليزي قد أصبح لا يرعب في استمرار الدولي المصري "محمد النني" في صفوف الفريق في الموسم الجاري، وخاصة بعدما خرج اللاعب من حسابات المدرب "يوناي إيمري" الذي يفضل الاعتماد على لاعبين آخرين في خط وسط الفريق.





وأشارت الصحيفة الفرنسية، إلى أن أرسنال لا يريد انتقال لاعب منتخب مصر"محمد النني" إلى فريق آخر على سبيل الإعارة، بل يرغب النادي اللندني في بيع اللاعب بصورة نهائية.





وقالت سبورت الفرنسية، إن النني قد تحصل على عرض جديد من نادي تركي وهو "جالطة سراي"، الذي يريد ضم اللاعب إلى صفوف كعنصر خبرة يساعد الفريق خلال مشاركته في بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي.



