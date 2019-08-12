المجلس الإنتقالي يحقن دماء الأبرياء ويلبي دعوة السعودية





أكد رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي اللواء عيدروي بن قاسم الزبيدي، أنه لا يمانع من قبول دعوة الرياض.





وقال الزبيدي في خطابه يوم أمس، إن المجلس الإنتقالي هو خير حليف للتحالف ، وقد أثبت نجاحه ومشروعيته في استعادة مطلبه بمباركة الشعب الجنوبي كاملا في اليمن الموحد حاليا.





وجدد الزبيدي تأكيده للتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أن مع مبدأ حفظ الدماء، وهو في الأصل لم يكن لديه خيار سوى الدفاع عن النفس، وأن هذه الحرب فرضت نفسها عليهم.





ولفت الزبيدي في حديثه، إلى أن معسكرات تابعة للشرعية في عدن كانت تهدف للاطاحة بقيادات جنوبية، كما تسعى لطمس قضية الجنوب التي يسعى المجلس الإنتقالي جاهدا لاستعادتها.





وحول كمية الأسلحة التي عثرت عليها قوات المجلس الإنتقالي، قال الزبيدي إنها كانت كفيلة بقتال الحوثي لمدة 12 شهرا على الأقل، لكن سياسة الأخوان في عدن فضلت كنزها وقتال أبناء الجنوب بها.





وتعليقا على خطاب الزبيدي، قال الإعلامي الجنوبي أسامة عدنان، أن خطاب رئيس المجلس الانتقالي القائد عيدروس الزبيدي، كان عاقلا متزنا إلى حد كبير وحمل مضامين وتلويحات لها مالها من البعد.





وقال عدنان في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "‏من السياسة الحكيمة أن لا تناقش تفاصيل كثيرة في الخطابات السياسية سيما القضايا الحساسة منها والتي يمكن أن تثير طرفا لا تخطط لإثارته، بل تؤجل للحوارات السياسية المباشرة مع الأطراف الأخرى في غرف مغلقة".





وتابع عدنان قائلا : "برأيي كان الخطاب عاقلا متزنا إلى حد كبير، وحمل مضامين وتلويحات لها مالها من البعد".



