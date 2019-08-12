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عاجل.. شاب يشعل النار في نفسه لخلافات مع والده بالغربية

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 03:44 م
عاجل.. شاب يشعل النار في نفسه لخلافات مع والده بالغربية
ارشيفية
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أيمن يحيي
 
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شهدت قرية اخناواى التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية، اليوم الاثنين، انتحار شاب بأشعال النيران فى نفسه لمرورة بأزمة نفسية بسبب خلافات مع والدة، وقام بأشعال النيران فى نفسة بالمقابر لذات القرية.

وتلقى اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز طنطا، يفيد بورود بلاغا بوفاة المدعو "أحمد.م" 19 عاما، مقيم قرية إخناوي، التابعة لدائرة المركز، بعد إضرام النيران في نفسه داخل المقابر، ما أسفر عن وفاته، على الفور.

انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة، وتبين أن الشاب قام بسكب البنزين على جسده وإشعال النيران في نفسه، لمروره بأزمة نفسية بسبب خلافات مع والده، ما دفعه للانتحار، ولا توجد شبهة جنائية فى الحادث.

حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق، والتى قررت ندب الطب الشرعى لتشريح الجثة لبيان أسباب الوفاة، والتصريح بدفنها.

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