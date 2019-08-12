مصر تعرب عن تعازيها في ضحايا إعصار "ليكيما" شرق الصين

أعربت جمهورية مصر العربية، اليوم، في بيان صادر عن وزارة الخارجية عن خالص التعازي في ضحايا إعصار "ليكيما" الذي ضرب عددا من المناطق شرق الصين مؤخرًا، مما أسفر عن وفاة العشرات، وتضرُر آلاف الأشخاص نتيجة تدمير مئات المنازل وإتلاف مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية.



