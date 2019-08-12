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أمريكي ينشر على "فيسبوك" مخططه بتنفيذ هجوم إرهابي

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 02:33 م
أمريكي ينشر على فيسبوك مخططه بتنفيذ هجوم إرهابي
الشرطة الأمريكية
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وكالات
 
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ألقت السلطات الأمريكية  في ولاية فلوريدا القبض على رجل هدد بإطلاق النار على متجر "وول مارت" في صفحته على "فيسبوك".

 

وكتبت الشرطة الأمريكية في الصفحة الرسمية على "فيسبوك": "في مدينة وينتر بارك في ولاية فلوريدا، قامت شرطة الولاية بالتعاون مع مكتب التحقيقات الفيدرالية بالقبض على ريتشارد كلايتون، البالغ من العمر 26 عامًا".

 

وتابع المنشور: "بدأ التحقيق بعد أن كتب منشورًا على صفحته في 6 أغسطس، مهددا: "ثلاثة أيام أخرى، سأستخدم بندقية إيه-آر 15، لا تذهبوا إلى وول مارت الأسبوع المقبل".

 

ووفقا للمحققين، يؤيد كلايتون الإيديولوجية المتطرفة ونشر مرارا تهديدات من حسابات مزيفة على "فيسبوك".

 

يذكر أن بندقية "إيه-آر" تعتبر السلاح المفضل لهواة الأسلحة نظرا لسهولة استخدامها، وهي أيضا الأداة المفضلة لمرتكبي جرائم القتل الجماعي.

 

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