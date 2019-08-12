أمريكي ينشر على "فيسبوك" مخططه بتنفيذ هجوم إرهابي
الإثنين 12/أغسطس/2019 - 02:33 م
وكالات
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ألقت السلطات الأمريكية في ولاية فلوريدا القبض على رجل هدد بإطلاق النار على متجر "وول مارت" في صفحته على "فيسبوك".
وكتبت الشرطة الأمريكية في الصفحة الرسمية
على "فيسبوك": "في مدينة وينتر بارك في ولاية فلوريدا، قامت شرطة الولاية
بالتعاون مع مكتب التحقيقات الفيدرالية بالقبض على ريتشارد كلايتون، البالغ من العمر
26 عامًا".
وتابع المنشور: "بدأ التحقيق بعد أن
كتب منشورًا على صفحته في 6 أغسطس، مهددا: "ثلاثة أيام أخرى، سأستخدم بندقية إيه-آر
15، لا تذهبوا إلى وول مارت الأسبوع المقبل".
ووفقا للمحققين، يؤيد كلايتون الإيديولوجية
المتطرفة ونشر مرارا تهديدات من حسابات مزيفة على "فيسبوك".
يذكر أن بندقية "إيه-آر" تعتبر
السلاح المفضل لهواة الأسلحة نظرا لسهولة استخدامها، وهي أيضا الأداة المفضلة لمرتكبي
جرائم القتل الجماعي.
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