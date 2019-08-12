"الأطفال يتصدرون المشهد".. تعرف على أبرز وقائع التحرش في عيد الأضحى

واصل المصريين احتفالاتهم بعيد الأضحى المبارك، بالخروج إلى الحدائق والمنتزهات، بالرغم من إعلان مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومي للمرأة، عن تلقيه خلال أول أيام عيد الاضحى المبارك عبر الخط المختصر الخاص بهم، ثلاثة شكاوى لسيدات وفتيات تعرضن للتحرش، بكل من محافظة المنيا ومحافظة القاهرة وأخرى بمحافظة الإسكندرية.





ويواصل رجال الشرطة انتشارهم فى كافة الشوارع والميادين العامة في المحافظات وبمحيط دور السينما والحدائق العامة لتأمين فرحة المصريين بعيد الأضحى المبارك.





وفي هذا الصدد تستعرض"الفجر"، حالات التحرش التي أفسدت فرحة العيد على بعض الفتيات والسيدات، فيما يلي.





طفلة بالمنيا

وأوضحت أمل عبدالمنعم مديرة مكتب شكاوى المرأة، أن الشكوى الخاصة بمحافظة المنيا كانت لأب تعرضت ابنته البالغة من العمر 14 عاما لتحرش، وكان يستفسر عن الإجراءات القانونية، وقام المكتب بإفادته بتحرير محضر والتواصل مع وحدة مكافحة العنف بالمديرية بالمحافظة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة.





سيدة بالقاهرة

أما في محافظة القاهرة، تلقى المكتب اتصال من سيدة تعرضت للتحرش فى السوق، وحررت محضر وأفادها المكتب بأنه سيتابع معها الإجراءات فى النيابة العامة من خلال محام متطوع.





تحرش لفظي بالإسكندرية

بينما فى محافظة الاسكندرية، تلقى المكتب اتصال من سيدة تعرضت للتحرش اللفظى وتمت إفادتها بالمشورة القانونية وضرورة تحرير محضر فى أقرب قسم شرطة والتواصل مع وحدة مكافحة العنف بالمديرية بالمحافظة.





كما أشارت عبد المنعم إلى أن المكتب استقبل عددا من الاستفسارات المتعلقة بقضايا الأحوال الشخصية وتنفيذ أحكام، وتم إفادتهن بالمشورة القانونية اللازمة، كما وردت مجموعة استفسارات متعلقة بنشاط المجلس.





وأكدت مديرة مكتب الشكاوى، أن مكتب شكاوى المرأة يقدم المساندة الاجتماعية والقانونية والنفسية من خلال محامين متخصصين وأخصائيين اجتماعين للسيدات والفتيات اللاتي يتعرضن للعنف فى حالة الاتجاه لرفع دعاوى قضائية، ويتم المتابعة الدورية مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء، وقطاع إدارة الأزمات والكوارث به.





٧ حالات تحرش

بينما تمكن قسم مكافحة الآداب بمديرية أمن الإسكندرية، من ضبط 7 حالات تحرش في شوارع المدينة الساحلية، وذلك خلال أول أيام عيد الأضحي.





وانتشرت الفرق الأمنية والشرطة النسائية في محيط محطة الرمل والمنشية والأماكن التي تشهد توافدًا، ويتواجد بها صالات العرض والسينما والكافيهات؛ وذلك لمنع الشباب من مضايقة الفتيات والنساء في الشوارع خلال دخول دور العرض أو السير على الكورنيش.



