ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

"دموع" و"دعوات".. لحظة الإفراج عن 1634 سجينا بعفو رئاسي وشرطي (فيديو)

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 02:31 م
دموع ودعوات.. لحظة الإفراج عن 1634 سجينا بعفو رئاسي وشرطي (فيديو)
Advertisements
طباعة
هبة عبد الحفيظ
 
Advertisements
سادت حالة من الفرح الشديد، على وجوه نزلاء السجون الذين تم الإفراج عنهم بقرار جمهوري من الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وعقد قطاع السجون، لجانا لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة حيث انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على (1024) نزيلًا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.

ويأتي ذلك تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك لعام 2019.

كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم حيث انتهت أعمالها إلى الإفراج عن 610 نزلاء إفراجًا شرطيًا.

ويأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط فى المجتمع.
Advertisements
المزيد عن: حوادث الفجر الافراج عن سجناء الاحتفال بعيد الاضحى اخبار الحوادث
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا 2019
الوحدة - الإمارات
-
x
17:40
-
النصر - السعودية
ذوب آهن اصفهان - إيران
-
x
21:00
-
الاتحاد - السعودية