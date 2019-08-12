"دموع" و"دعوات".. لحظة الإفراج عن 1634 سجينا بعفو رئاسي وشرطي (فيديو)

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سادت حالة من الفرح الشديد، على وجوه نزلاء السجون الذين تم الإفراج عنهم بقرار جمهوري من الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة عيد الأضحى المبارك.



وعقد قطاع السجون، لجانا لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة حيث انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على (1024) نزيلًا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.



ويأتي ذلك تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك لعام 2019.



كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم حيث انتهت أعمالها إلى الإفراج عن 610 نزلاء إفراجًا شرطيًا.



ويأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط فى المجتمع.