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داخل "مصنع غير مرخص".. ضبط 13 طن لحوم فاسدة بالإسكندرية

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 02:26 م
داخل مصنع غير مرخص.. ضبط 13 طن لحوم فاسدة بالإسكندرية
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هبة عبد الحفيظ
 
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تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 13،500 طن من اللحوم والدواجن ومصنعاتها غير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل مصنع غير مرخص بالإسكندرية.

وأكدت تحريات ومعلومات إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية بمديرية أمن الإسكندرية قيام ( المدير المسئول عن مصنع غير مرخص لمنتجات اللحوم كائن بدائرة قسم شرطة برج العرب ) بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الغش التجارى، حيث يقوم بحيازة كميات كبيرة من اللحوم والدواجن ومصنعاتها غير الصالحة للإستهلاك الآدمى بقصد إستخدامها فى إعداد وتصنيع المأكولات داخل مصنعه الغير مرخص والغير مستوفى للإشتراطات الصحية الواجب توافرها فى أماكن تصنيع الغذاء.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المصنع وضبط المذكور، وعثر بحوزته على ( كمية قدرها 13،500 طن من اللحوم والدواجن ومصنعاتها غير صالحة للاستهلاك الآدمي).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها.
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