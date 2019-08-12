مباحث تنفيذ الأحكام تضبط مقاولا هارب من 86 سنة سجن

وتمكنت الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بمنطقتي غرب ووسط الدلتا من ضبط كل من ( مقاول - مُقيم بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية ) مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في ( 594 ) حكم حبس في قضايا (تبديد، أعمال بناء بدون ترخيص ) بلغ إجمالي مدة العقوبة فيها ( 86 سنة حبس وكفالات بلغت 89 ألف جنيه ).



وضبط ( سائق - مُقيم بدائرة مركز شرطة سيدى سالم بكفر الشيخ ) مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في (110) في قضايا ( تبديد ) بلغ إجمالى مدة العقوبة فيها ( 22 سنة حبس وكفالات بلغت 900 جنيه ).



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لضبط المحكوم عليهم الهاربين وبخاصة متعددي الأحكام لتحقيق الأمن وترسيخ دعائم الاستقرار وفرض هيبة القانون.