الإمام الأكبر يهنئ الملك سلمان بنجاح موسم الحج

تقدم الأزهر الشريف، وإمامه الأكبر أأحمد الطيب، شيخ الأزهر، بأخلص التهاني إلى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود؛ بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام.





وثمن الأزهر جهود المملكة ومؤسساتها المختلفة، لخدمة وراحة حجاج بيت الله الحرام، والحرص على تهيئة الأجواء المناسبة لتأدية المناسك.





وهنأ الأزهر الشريف المملكة العربية السعودية، قيادة وحكومة وشعبًا؛ وتقدم بخالص الشكر إلى جميع الهيئات التي أسهمت في إنجاح موسم الحج وخدمة ضيوف الرحمن، سائلًا المولى عز وجل، أن يعم الأمن والأمان كل أنحاء العالم، وأن يحفظ عالمنا العربي والإسلامي من كل مكروه وسوء.



