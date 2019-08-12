مصر تفوز على المجر 24-31 في مونديال ناشئي اليد

فاز منتخب مصر لناشئي كرة اليد بقيادة مدربه مجدي أبو المجدي، على المجر بنتيجة 31-24 في ختام دور المجموعات ببطولة العالم لليد المقامة بمقدونيا.





وكان منتخب مصر قد استهل مشواره في المونديال بالفوز على السويد 29-32 ، ثم الخسارة من فرنسا 28-24 و بعدها الفوز على تايوان 36-25 ، ثم الفوز على كندا 47-20 وأخيرا الفوز على المجر في ختام دور المجموعات، ليتأهل رسميا لدور الـ 16.





و تضم قائمة منتخب مصر كلاً من اللاعبين عبد الرحمن حميد، ومؤمن حسام، ومازن رضا، وإبراهيم السيد، وعمر عطية، ومهاب سعيد، وسيف هاني، وحسن قداح، وزياد عبدالعال، ومحمد سمير، ويوسف علاء الدين، ويوسف أحمد حسن، وعبد الفتاح علي، وأحمد هشام السيد، وعمر لطفي، وياسر سيف.



