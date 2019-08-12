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"الإسكان": حملة موسعة لإزالة التعديات والإشغالات وردع المخالفين بمدينة 6 أكتوبر

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 02:18 م
الإسكان: حملة موسعة لإزالة التعديات والإشغالات وردع المخالفين بمدينة 6 أكتوبر
جانب من الحملة
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أحمد الشيخ
 
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صرح المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، بأنه تم شن حملة موسعة لإزالة التعديات والإشغالات، وردع المخالفين، بمنطقة أبوالوفا بجنوب الأحياء، وذلك تحت إشراف المهندس محمد عصام، نائب رئيس الجهاز للمرافق، والمشرف على القطاع الجنوبي، وبالتنسيق مع إدارة التنمية ورئاسة الأحياء وإدارة الأمن بالجهاز، والقوات الأمنية.

 

وأوضح رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، أنه تم إزالة التعديات بالوحدات السكنية التى تم تحويل نشاطها من سكنى إلى تجارى، حيث تم إزالة عدد من المخابز والتحفظ على الإشغالات الخاصة بها، وكذا إزالة عدد من المقاهى، والتحفظ على الإشغالات التى استحوذت على الأرصفة الخاصة بالمشاة.

 

وأكد المهندس شريف الشربينى، أن جهاز المدينة سيتخذ جميع الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وسيستمر فى إزالة تلك التعديات، من خلال تنظيم حملات يومية لمنع عودة المخالفات مرة أخرى، وذلك حفاظا على المظهر الحضارى للمدينة.


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