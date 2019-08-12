"ليفربول" يقرب برشلونة من نيمار

أفادت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن ماريا جوسيب بارتوميو رئيس برشلونة اتخذ خطوة مفاجئة بشأن مفاوضات البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.





ووفقا لصحيفة "آس" الإسبانية فإن بارتوميو رفض الذهاب إلى فرنسا لمناقشة العرض المقدم لباريس سان جيرمان من أجل نيمار، وفضل الانتظار حتى نهاية هذا الأسبوع.





وتابعت الصحيفة أن بارتوميو يفضل الاجتماع بناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان في مدينة ليفربول يومي 15 و16 في الاجتماع المرتقب لرابطة الأندية الأوروبية.





ويرغب برشلونة في إعادة نيمار بعد أن قام الأخير بالمغادرة إلى باريس سان جيرمان في صيف عام 2017 بعد دفع الشرط الجزائي في عقده والمقدر بـ 222 مليون يورو.