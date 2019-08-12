يارا وناصف زيتون يتنفسان في حفل ضخم ببيروت .. تعرف على التفاصيل





تشهد احتفالات عيد الاضحى الميبارك اليوم، حفل ضخم يحييه كل من الفنان السوري ناصف زيتون، والمطربة اللبنانية يارا، على خشبة أحدى الفنادق الكبرىبـ"بيروت"، مساء اليوم، ومن المنتظر أن يشهد الحفل حضور عدد كبير من الجمهور.





ومن المقرر أن يقدم كل منهم، باقة من ألمع أغانيهم التي نجحو من خلالها وكونو قاعدة جماهيريه كبيرة بالوطن العربي، منها أغنية "مليت"، للمطربة يارا ةالتي حققت نجاحًا كبيرًا، وتعاونت فيها مع عبد الحفيظ دوزى والدى جى يوسف، وهى من كلمات عبد القادر دوزى ومحمود برهيل، وألحان دى جى يوسف حوالى ومحمود نوبال وأمين دوكالى، والكليب من إخراج جيل الغبرى.





يذكر أن يارا أحيت مؤخرًا حفلًا غنائيًا يوم 8 يونيو الماضى بمشاركة الفنان حاتم العراقى، بأحد الفنادق فى لبنان.



