توقيع الكشف الطبي على 83 مواطنا بمستشفيات الشرطة مجانا

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قام قطاع الخدمات الطبية بوزراة الداخلية بالتنسيق مع (مسئولى بعض المساجد والكنائس والجمعيات الخيرية، ومراكز الشباب الواقعة بنطاق مستشفيات الشرطة بـ"العجوزة ومدينة نصر والإسكندرية") بتوقيع الكشف الطبى على عدد من المواطنين، وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان.



وتم استقبال الحالات التى بلغت (83) حالة بالعيادات الخارجية بالمستشفيات الثلاث من الساعة الثانية مساءً، وحتى الساعة الخامسة مساء يوم الجمعة الماضى وتم تقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم فى التخصصات الطبية المختلفة.



يأتي ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، والاهتمام بالمبادرات الإنسانية والمجتمعية التى تقوم بها أجهزة وقطاعات الوزارة لاسيما فى مجال تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمواطنين.