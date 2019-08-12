رئيس مصلحة الكمياء إنتاج 13 ألف لتر من الحبر السري لختم اللحوم بالمجازر
قال المهندس مجدي فهمي رئيس مصلحة الكيمياء ان المصلحة قامت بتحليل اختبار 44 ألف و272 عينة بمعاملها بالقاهرة فرع المطار والإسكندرية والسويس واسيوط وسفاجا، تلك العينات شملت مواد غذائية وصناعية، كما قامت المصلحة بإنتاج 13 ألف لتر من المادة السرية لحبر ختم اللحوم بالمجازر
واكد "فهمي" خلال
تقارير حول مؤشرات أداء الرقابة الصناعية والمواصفات والجودة والكيمياء خلال الـ 7
شهور الأولى من العام الجارى، على حرص المصلحة على تطبيق اعلي معايير الجودة لكافة
المنتجات والسلع ومستلزمات الانتاج المختلفة، والتأكيد الدائم على تطبيق المواصفات
القياسية المصرية، والعالمية الخاصة بجودة المنتجات حفاظاً علي سمعة ومكانة
المنتجات المصرية وصحة وسلامة المستهلك، لافتاً إلى أن المصلحة قامت بتنفيذ معايرة
خارجية لـ 28 جهاز لمعامل المصلحة، كما يجرى حالياً إتمام المراجعة الخارجية من
قبل المجلس الوطني للاعتماد لعدد 4 معامل بالمصلحة وهي الأغذية والمنتجات العضوية
وغير العضوية والكروماتوجرافى.
وكشف " فهمي"، إلى انه تم تدريب أكثر من 2500 طالب وطالبة
من طلاب السنوات النهائية بكليات العلوم بالجامعات المصرية بمعامل وفروع مصلحة
الكيمياء بالمحافظات المختلفة بالمجان لثقل مهاراتهم في طرق تحضير وفحص العينات
المختلفة والعمل بأحدث الأجهزة العلمية والمعملية في مجالات الكيمياء بفروعها داخل
معامل ومختبرات مصلحة الكيمياء وفروعها بالمحافظات منذ بداية العطلة الصيفية
للجامعات.
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