خاص.. نجم الزمالك السابق يقترب من الإسماعيلي

اقترب السوري مؤيد العجان لاعب فريق الزمالك السابق من العودة مرة أخرى إلى الدوري المصري، عن طريق بوابة الإسماعيلي.





وأكد مصدر مقرب من اللاعب بأن العجان سيتواجد في مصر خلال الأيام القليلة القادمة، من أجل إتمام اتفاقه مع مسئولي النادي الإسماعيلي.





وأضاف نفس المصدر بأن اللاعب توصل إلى اتفاق مبدئي مع الإسماعيلي ولكن هناك اختلاف بسيط في المقابل المادي الذي سيحصل عليه اللاعب ولكن الطرفين متمسكان بوجود حل وسط لإنهاء الصفقة.



