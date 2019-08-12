شعبية العريش تتلألأ فى الطور إحتفالا بليلة العيد (صور)
الإثنين 12/أغسطس/2019 - 02:06 م
الفجر الفني
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قدمت فرقة العريش للفنون الشعبية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، بساحة العلم بالطور العاصمة، عروضها الفنية المبهرة، إحتفالا بليلة العيد، بحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وكوكبة من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة برفقة مدير عام الثقافة.
بدأ الحفل بعرض مبهر لرقصة الدبكة، تلاها أغنيتى "يا زين يا زين، يا خيو" غناء المطرب غريب مؤمن ، أعقبها تابلوه فنى بعنوان "دق الطبل يا سيناء".
وفى سياق متصل قدمت فرقة كورال أطفال قصر الطور بقيادة الفنان أسامة زين العابدين مجموعة مميزة من الأغاني الوطنية منها "يا أحلى اسم فى الوجود" غناء المجموعة، تدريب إنتصار إبراهيم.
يذكر أن فرقة العريش للفنون الشعبية تتكون من ١٨ عضو من الجنسين، تقدم التراث السيناوى الأصيل بقيادة الفنان عبد الرحمن البيه تدريب الفنان سامح الكاشف، إدارة الفنان محمد عرفات.
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