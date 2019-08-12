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مصرع أب ونجله وإصابة الزوجة وشقيقه في حادث علي طريق بالدقهلية

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 02:05 م
مصرع أب ونجله وإصابة الزوجة وشقيقه في حادث علي طريق بالدقهلية
ارشيفية
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محمد كشك
 
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لقي اب ونجله مصرعهما وأصيبت الزوجة وشقيقها في حادث انقلاب سيارة ملاكي في ترعة بسنديلة في محافظة الدقهلية تستقلها أسرة كاملة.

وكان اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء سيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ إلى إدارة شرطة النجدة بانقلاب سيارة ملاكي في ترعة بسنديلة الموازية للطريق.

علي الفور إنتقلت الأجهزة الأمنية من ضباط المباحث، وقوات الإنقاذ النهرى وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين مصرع "وائل ع ف" 45 سنة، طبيب بمستشفى نبروه المركزي، ونجله مروان 5 سنوات، وأصيبت زوجته "أميرة ا" 40 سنة وشقيقه "وليد ع ف" 40 سنه، مهندس.

وتم نقل المتوفين والمصابين إلى مستشفى المنصورة العام " الدولي سابقا" وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لاستكمال التحقيقات، وأمرت بانتداب الطبيب الشرعى لبيان سبب الوفاة.
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