بمشاركة مصر.. انطلاق قمة مجموعة السبع الكبرى بفرنسا يومي 25 و26 أغسطس
الإثنين 12/أغسطس/2019 - 01:04 م
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تعقد قمة مجموعة السبع الكبرى في مدينة "بياريتز" الفرنسية بمشاركة مصر يومي 25 و26 أغسطس الجاري؛ لبحث عدد من القضايا السياسية والاقتصادية الدولية.
وتشارك مصر في هذه القمة بناء على دعوة تلقاها الرئيس عبد الفتاح السيسي، الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، من الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون رئيس المجموعة عام ٢٠١٩.
وطرحت الرئاسة الفرنسية، عددا من الموضوعات التي ترغب في الاتفاق مع الدول الأفريقية المدعوة على مشاركة جديدة فيها على رأسها التحول الرقمى في أفريقيا وسبل تعزيز ريادة المرأة للأعمال.
وكما تم عقد 3 اجتماعات تحضيرية حتى الآن على مستوى الممثلين الشخصيين لرؤساء الدول والحكومات وسيعقدون اجتماعهم الرابع والأخير يوم ٢٣ أغسطس الجاري في بياريتز لمراجعة كافة جوانب هذه القمة.
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