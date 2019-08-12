الشطيري: لهذا السبب التف شعب الجنوب حول المجلس الانتقالي









قال رئيس دائرة الشباب بالمجلس الانتقالي الجنوبي، فضل محسن الشطيري، إن هناك سببا منطقيا لالتفاف الشعب الجنوبي حول المجلس الانتقالي الجنوبي.









وكتب الشطيري، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "التفاف الغالبية العظمى من أبناء شعب الجنوب حول المجلس الانتقالي ودعمه له ذلك لأنه يعبر عن أماني الشعب وتطلعاته وأهدافه الاستراتيجية".









وختم تغريدته بالقول: "ما خاب أمل ولا خاب هدف يقف وراءه شعب مكافح ومناضل ومقاتل مثل شعب الجنوب".



