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الشطيري: لهذا السبب التف شعب الجنوب حول المجلس الانتقالي

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 12:59 م
الشطيري: لهذا السبب التف شعب الجنوب حول المجلس الانتقالي
صورة أرشيفية
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الفجر السعودي
 
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قال رئيس دائرة الشباب بالمجلس الانتقالي الجنوبي، فضل محسن الشطيري، إن هناك سببا منطقيا لالتفاف الشعب الجنوبي حول المجلس الانتقالي الجنوبي.


وكتب الشطيري، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "التفاف الغالبية العظمى من أبناء شعب الجنوب حول المجلس الانتقالي ودعمه له ذلك لأنه يعبر عن أماني الشعب وتطلعاته وأهدافه الاستراتيجية".


وختم تغريدته بالقول: "ما خاب أمل ولا خاب هدف يقف وراءه شعب مكافح ومناضل ومقاتل مثل شعب الجنوب".

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